Pnrr Terni, Villa Manassei: parte il restauro

di S.F.

Questa volta il Comune di Terni non c’entra nulla ma l’intervento è comunque curioso e di natura culturale. Sono in partenza i lavori Pnrr per una delle dimore storiche del territorio: c’è la notifica preliminare di cantiere per il progetto di ristrutturazione e restauro di Villa Manassei in strada di Rosaro, nella zona di Colle dell’Oro. La società agricola coinvolta – la Conte Giovanni Manassei srl – ha a disposizione 150 mila euro grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tuttavia il restyling generale compresi i fondi extra è quantificabile in oltre 1 milione di euro. In questo caso l’avvio dell’operazione riguarda il I stralcio legato al consolidamento ed al restauro della chiesa dedicata a Sant’Antonio, più una porzione di muro poco distante. L’immobile a quattro piani è sottoposto a vincolo dalla soprintendenza – cappella, la chiesa e prospetti – per motivazioni di interesse storico.

AGOSTO 2022, IL VIA LIBERA PER 150 MILA EURO

VILLA MANASSEI – FOTO E VIDEO