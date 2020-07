Polizia Locale Terni, scesi dipendenti e violazioni nel 2019

Il decremento percentuale di dipendenti più elevato dal 2012 e una flessione delle violazioni accertate rispetto al 2018. Sono alcuni dei dati riguardanti la polizia Locale di Terni in merito all’attività svolta nel 2019, inseriti nel report controllo di gestione di palazzo Spada: si registra in particolar modo una forte diminuzione delle infrazioni per abbandono di rifiuti, seppur per una motivazione che coinvolge il sistema di videosorveglianza.

«NOSTRO COMPITO NON SEMPRE COMPRESO APPIENO»

Giù dipendenti e violazioni

La polizia Locale ha chiuso il 2019 con 101 – esclusa la comandante Gioconda Sassi – dipendenti, cinque in meno nel confronto con il 2018: c’è un -4,72%, come detto la percentuale di maggior rilievo degli ultimi otto anni (il picco fu raggiunto nel 2016 con 110). Un trend in costante calo, come d’altronde per tutto il personale del Comune. Scende anche il numero delle violazioni accertate, da 74.252 a 67.326 (-9,33%): quasi tutte – 66.927 – sono legate al Codice della strada, mentre le altre fanno riferimento a problemi con regolamenti comunali, ordinanze sindacali non rispettate e violazioni al Tulps.

RIFIUTI, NUOVE FOTOTRAPPOLE

Gli accertamenti ed i rifiuti

Più contenuto il decremento per gli accertamenti, dai 36.460 del 2018 ai 35.793 dello scorso anno (-1,83%). Tornando alle violazioni nel report viene sottolineato come la flessione più rilevante sia per le infrazioni in materia «abbandono di rifiuti, quasi -40%, (passate da 419 a 252)». C’è una ragione: «Per il danneggiamento del sistema di videosorveglianza verificatosi nel corso del 2018 che ne ha impedito un pieno utilizzo nel 2019». In testa ci sono gli interventi per divieto di sosta (47,22% di incidenza sul totale nel 2019), quindi circolazione abusiva in Ztl-aree pedonali (35,25%), eccesso di velocità su due autovelox fissi (11,88%) e photoR&V (passaggi con semaforo rosso, 2,28%). Molto basso il tasso di contenzioso – 0,87% – con 581 ricorsi presentati.



SANZIONI 2020-2022: PREVISTO UN ‘CROLLO’ IN AVVIO. PREVISIONE DA 16,5 MILIONI

Le entrate e gli incidenti

Infine l’aspetto economico: «Le sanzioni applicate alle violazioni al Codice della strada ammontano complessivamente a 5.126.757,10 euro». Vale a dire un -9,375% rispetto al 2018. La percentuale di incasso – determinata con l’inclusione delle spese postali – è di poco infriore al 50%, «rimanendo piuttosto stabile rispetto all’anno precedente (-3,47%)». Curiosità sui sinistri rilevati dagli agenti della polizia Locale: 609 per un -5,58%. Scende anche il tasso di incidentalità (-6,21%).