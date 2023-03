Preci: ristorante in fiamme. Intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Norcia e Spoleto dal pomeriggio di mercoledì – intorno alle ore 18 – a Preci (Perugia), in località Piedivalle, per un incendio che ha interessato un ristorante. Il personale del 115 è intervenuto con tre mezzi, spegnendo il rogo e procedendo – con il personale di Norcia – alla bonifica. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso. Secondo quanto riportato dagli stessi vigili del fuoco, l’incendio sarebbe partito dal locale frigoriferi del ristorante.

Condividi questo articolo su