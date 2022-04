Prendono il reddito di cittadinanza ma sono agli arresti: due denunce a Terni

Lo hanno arrestato nel settembre del 2021 su ordine del magistrato di sorveglianza di Spoleto e lui, durante la detenzione in carcere, ha dmenticato di dichiarare di essere percettore – dal mese di maggio dello stesso anno – del reddito di cittadinanza. Per questo un 27enne di origini ternane è stato denunciato dai carabinieri di Otricoli (Terni) e segnalato all’Inps per la sospensione del beneficio. «La concessione del sostegno economico quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale – spiega l’Arma – è subordinata ad una serie di requisiti reddituali e patrimoniali nonché di compatibilità che i nuclei familiari devono possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio. Tra i requisiti di compatibilità il legislatore ha previsto la mancata sottoposizione a misure cautelari personali di chi ne fa richiesta». La somma complessiva indebitamente percepita ammonta ad euro 4.816,70 euro.

Ternano denunciato

Sempre in matera di ‘reddito di cittadinanza’ i carabinieri di Terni hanno denunciato a piede libero un 45 ternano, già noto alle forze dell’ordine, perché nonostante era ristretto agli arresti domiciliari dal novembre del 2021, un mese dopo – a dicembre – aveva presentato la domanda per ottenere il beneficio, omettendo di dichiarare la misura cautelare a cui era sottoposto. In questo caso la somma indebitamente percepita ammonta a 1.500 euro.