Nuovo stadio Terni, giovedì 13 maggio ultimo step comunale

Giovedì 13 maggio. Questa la data fissata per il consiglio comunale – ordine del giorno da definire – utile all’approvazione della pubblica utilità per il progetto di fattibilità presentato dalla Ternana. Sarà l’ultimo step di competenza comunale dopo il via libera in I° commissione consiliare previsto per il 6, la precedente delibera di giunta e l’esito positivo – diverse le modifiche da fare per il definitivo – della Conferenza di servizi. «Di concerto con il sindaco Latini – le parole di Francesco Maria Ferranti – abbiamo previsto per la prossima settimana la seduta che esaminerà la pubblica utilità del progetto stadio e clinica. Si tratta di una risposta rapida, ben prima dei termini di legge, alla richiesta avanzata dall’imprenditore Bandecchi, in un’ottica di un ente locale efficiente nell’esaminare un investimento che sta particolarmente a cuore alla città di Terni per i suoi rilevanti risvolti, economici, sociali e sanitari». Dopodiché la palla passerà di nuovo al proponente, la società di via della Bardesca, per la redazione del progetto definitivo.

