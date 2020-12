Terni, 15 mila euro per ‘studiare’ il traffico in centro: scatta l’iter

di S.F.

Redazione di uno studio per il monitoraggio del traffico in tre punti strategici – da stabilire – della viabilità cittadina del centro. Motivo? Attuare il Piano urbano della mobilità sostenibile approvato lo scorso dicembre: il lavoro riguarda Terni, ha un importo che di 14 mila 900 euro e sarà affidato dopo un avviso di manifestazione di interesse che coinvolgerà in totale cinque operatori economici.

In cosa consiste

Le risorse arrivano dal programma di Agenda Urbana, in particolar modo dall’asse VII° assistenza tecnica del Por Fesr 2014-2020: riguarda proprio studi e ricerche specialistiche nell’ambito di Terni Smart City. L’aggiudicatario del servizio dovrà ‘studiare’ la viabilità cittadina del centro attraverso una simulazione dei flussi, una campagna di misurazione, il lavoro su scenari pre e post inteventi con un minimo di due ipotesi alternative – con relativi vantaggi – rispetto alla condizione esistente. Al termine conclusioni e risultati da sottoporre – a seguire in prima linea la vicenda è il funzionario tecnico Walter Giammari – all’amministrazione comunale. La prestazione dovrà essere ultimata in un massimo di tre mesi.