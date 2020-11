Terni, bando cambio veicoli inquinanti: riaprono termini

di S.F.

Centottanta domande valide per un corrispettivo di 565 mila euro. Con un problema: l’ordine di acquisto è stato ultimato solo per centotré a causa del Covid-19 e dunque c’è la riapertura dei termini per consentire ai cittadini di perfezionare la richiesta. Novità per il bando riguardante l’erogazione dei contributi economici – aperto a residenti di Terni e Narni – per la sostituzione dei veicoli inquinanti con quelli a basso impatto ambientale.

IL BANDO PER IL CAMBIO: 680.000 EURO A DISPOSIZIONE

La possibilità

Il bando come noto è legato all’accordo di programma 2018 tra Regione Umbria e ministero dell’Ambiente per il miglioramento della qualità dell’aria nella ‘conca’ ternana. Ci sono due chance di contributo: 4 mila euro per l’acquisto di veicoli elettrici o 3 mila per auto ibride (plug-in o full hybrid) con cilindrata non superiore a 2.000 cc: le domande pervenute sono state oltre 200, delle quali 180 valide. Tuttavia la seconda fase del procedimento è scaduta e non tutti sono riusciti a completare la richiesta. Di mezzo c’è anche il coronavirus: «L’attuale situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 ha inciso anche sul mercato dell’auto, causando difficoltà e ritardi nella gestione degli ordini dei veicoli, con particolare riguardo a quelli ad alimentazione elettrica».

L’ACCORDO DI PROGRAMMA 2018

La conseguenza

Terminato il periodo per la prenotazione del contributo e l’invio dell’ordine di acquisto, in linea teorica mancava solo la fase di rendicontazione dell’investimento e la richiesta di liquidazione. Tutto slittato: l’esecutivo ha deciso di riaprire i termini per 30 giorni a partire dal 14 novembre. Per l’ultimo passaggio infine ci sarà tempo fino al 14 aprile del 2021.