Pur di non rispettare l’ordine del giudice, Katalin ha scelto di distruggere la vita

Una tensione profonda e antica, esplosa nell’orrore compiuto venerdì a Città della Pieve (Perugia) dopo che il giudice – in Ungheria – aveva deciso di affidare il piccolo Alex al padre. Il giornale ungherese Blikk ricostruisce alcuni passi della vicenda che ha portato in Italia Katalin Bradács e il figlio di 2 anni, ucciso a coltellate e poi portato dentro il supermercato della frazione di Po’ Bandino. Dove di fronte agli addetti e ai clienti presenti – atterriti – la donna ha chiesto aiuto, fingendo di averlo ritrovato in mezzo all’erba poco lontano da lì e dicendo – almeno inizialmente – di non essere la madre. Non era così e Blikk ha scavato nel rapporto fra la donna e il marito, intervistando László Kalmár, uno dei responsabili di un’associazione – con cui il padre di Alex è in contatto da tempo – che tutela i diritti dei padri.

L’odio sfociato in un orrore incredibile

Secondo quanto ricostruito, dopo che il tribunale ungherese aveva imposto che padre e figlio vivessero insieme, nel contesto di un rapporto, quello fra Katalin e il marito, che non sarebbe mai stato sereno, la donna era scomparsa. Con tanto di segnalazione alla polizia ungherese. Per il rappresentante dell’associazione – testimone dell’assurdo episodio dell’invio al padre della foto di Alex ferito a morte, con tanto di messaggio -, la polizia magiara avrebbe potuto fare di più, anziché limitarsi ad una sola nota: ovvero spostare le ricerche ad un livello internazionale. «Invano – afferma Kalmàr – ho spiegato a Katalin che non poteva fare nulla contro la decisione del giudice, semplicemente non capiva».

La richiesta di soldi: «Una perdita di tempo»

Dopo l’arrivo in Italia della donna, i contatti non si sarebbero interrotti del tutto. Aveva anche chiesto l’invio di 45 mila fiorini ungheresi, poco più di 1.200 euro, per tornare in Italia: «Ma era solo una perdita di tempo», aggiunge il rappresentante dell’associazione vicina ai padri e a quello di Alex. Poi Katalin è giunta in Umbria, ospite di un amico di vecchia data di quando lavorava nei nightclub. Fingeva di non avere problemi particolari ma il suo piano – estremamente lucido secondo gli inquirenti – prevedeva anche questo, dissimulare per poi uccidere la sua creatura. Arrivando ad un punto di orrore tale da distruggere una vita dietro l’altra pur di non riconsegnare il bimbo al padre, come gli aveva imposto la legge.

