Rato senza pace: incidente in galleria

Incidente stradale martedì pomeriggio all’interno della galleria San Pellegrino, lungo il Rato, in direzione Amelia (Terni). Si tratta di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli: un autoarticolato, un autocarro e un’autovettura Bmw. Sul posto, in prima battuta, si sono portati i carabinieri di Amelia e gli operatori del 118. Con loro anche i vigili del fuoco. Nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite gravi ma i disagi per la viabilità sono significativi, con lunghe code in direzione Orte. Il tutto lungo un tratto di superstrada già finito più volte nell’occhio del ciclone per incidenti e problemi per la circolazione.

