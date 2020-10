«Ogni ospedale umbro potenzialmente Covid»

Ogni ospedale umbro dovrà entrare nell’ottica di essere potenzialmente un ‘Covid hospital’, ciascuno secondo necessità, con uno o più reparti dedicati ai malati di coronavirus, ovviamente con ingressi separati e percorsi esclusivi. Se necessario, nella malaugurata ipotesi in cui dovessero aumentare i ricoveri, un ospedale verrà dedicato esclusivamente ai pazienti Covid: eventualità che, per il momento, è per fortuna remota. Ma meglio prepararsi per tempo, per non essere sorpresi. Questo il succo dell’intervento della presidente Tesi in conferenza stampa, nel presentare l’ordinanza con cui ha annunciato il coinvolgimento formale di Spoleto e Pantalla, già preannunciato nei giorni scorsi.

Spoleto e Pantalla entrano nella rete

Spoleto (circa 70 posti letto dedicati all’emergenza, ndR) e Pantalla (obiettivo 30 posti letto, ndR) si aggiungono a Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. Questo prevede l’ordinanza regionale in via di approvazione. Ma il concetto è che tutti devono sentirsi pronti ad essere coinvolti. L’ordinanza ha durato fino al 30 gennaio 2021: «Passata l’emergenza sanitaria, tutte le strutture ospedaliere saranno riportate a quelle che erano le loro funzioni ante Covid, tutte, nessuna esclusa; senza dimenticare che alcune di queste strutture fanno parte di un piano di riorganizzazione che avevamo già studiato».

Ognuno faccia la sua parte

A preoccupare sono gli alti numeri di contagio che – si teme – annunciano anche un aumento dei ricoveri anche se, al momento, il numero in Umbria è ancora basso (Covid Umbria, i dati di oggi). «In questo momento è importantissimo controllare le varie situazioni», ha detto la presidente Tesei in conferenza stampa. Ecco perché si terrà a brevissimo un tavolo istituzionale con le prefetture. «Occorre una risposta seria di grande disponibilità e collaborazione da parte di tutti, in primis dalla rete ospedaliere umbra», ha annunciato la governatrice, introducendo l’argomento dell’incontro.

«Tutti gli ospedali lavorino insieme»

«Eviterei la formulazione di ‘ospedale covid’ – dice l’assessore Luca Coletto – perché i nostri ospedali nascono per fronteggiare altre patologie: è impensabile che noi tralasciamo di seguire tumori e infarti, oltre ai vari screening. Proprio per far questo c’è bisogno che ognuno dei sette ospedali umbri faccia la propria parte siccome fanno parte di una rete integrata per garantire i livelli essenziali di assistenza».