Umbria, 350 nuovi casi. Ricoveri stabili. Altri due decessi con Covid

Sono 350 i nuovi casi di Covid-19 registrati sul territorio dell’Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.53 di mercoledì 21 ottobre. Nello stesso arco temporale sono stati effettuati 3.691 tamponi (totale 262.392) e la percentuale di positivi sugli ultimi tamponi è del 9,48% (4,43% lunedì). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 68 (totale 2.398) mentre ci sono purtroppo due ulteriori decessi con Covid (totale 95) entrambi relativi al territorio di Foligno. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.960 (+280). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 5.453 positività (+350).

Ricoveri e isolamenti

Le persone positive attualmente ricoverate in Umbria sono 172 (+2), di cui 20 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 58 ricoveri (+1) di cui 10 (invariato) in intensiva; Perugia 51 ricoveri (invariato) di cui 10 (invariato) in intensiva; Città di Castello 29 ricoveri (invariato) e nessuno in intensiva; Pantalla 18 ricoveri (-1) e nessuno in intensiva; Foligno 16 ricoveri (+2) e nessuno in intensiva. Le persone in isolamento fiduciario sono 4.382 (+16) mentre sono sin qui usciti dalla misura 51.064 cittadini (+592).

I nuovi casi e le guarigioni

I 350 nuovi positivi riguardano, secondo la Regione, i territori di Allerona (6), Amelia (1), Assisi (16), Attigliano (1), Bastia Umbra (25), Bettona (1), Campello sul Clitunno (3), Cannara (2), Castel Giorgio (2), Castel Ritaldi (1), Castiglione del Lago (5), Città della Pieve (1), Città di Castello (1), Corciano (21), Deruta (4), Foligno (7), fuori regione (9), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (1), Gubbio (20), Lisciano Niccone (1, primo caso assoluto), Lugnano in Teverina (4), Magione (14), Marsciano (7), Montecastrilli (5), Montegabbione (1, primo caso assoluto), Narni (10), Norcia (1), Orvieto (10), Panicale (1), Passignano sul Trasimeno (7), Perugia (89), Piegaro (1), San Gemini (2), San Giustino (1), Sellano (1), Spello (3), Spoleto (9), Terni (38), Todi (1), Torgiano (8), Trevi (1), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (3), Valfabbrica (2), Valtopina (1). Le guarigioni sono invece relative ad Assisi (4), Bastia Umbra (4), Città di Castello (2), Corciano (6), Foligno (6), Fossato di Vico (1), Gualdo Cattaneo (2), Gubbio (1), Marsciano (1), Narni (1), Panicale (4), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (19), Terni (11), Trevi (2), Umbertide (3).

I casi attuali in Umbria

Questo il quadro dei casi attuali di Covid-19 divisi per comune, secondo i dati della Regione: Perugia 824, Terni 330, fuori regione 201, Bastia Umbra 146, Corciano 135, Foligno 113, Assisi 109, Magione 101, Gubbio 91, Spoleto 78, Passignano sul Trasimeno 75, Narni 71, San Gemini 60, Marsciano 58, Castiglione del Lago 47, Umbertide 38, Deruta 36, Tuoro sul Trasimeno 31, Valfabbrica e Città di Castello 26, Orvieto e Gualdo Tadino 23, Torgiano 22, Panicale 18, Spello 17, Stroncone e Gualdo Cattaneo 14, Todi e Cannara 12, San Giustino e Lugnano in Teverina 11, Bettona 10, Piegaro, Montecastrilli, Citerna e Amelia 9, Allerona 8, Preci, Montefalco, Guardea e Collazzone 7, Trevi, Massa Martana, Fossato di Vico, Città della Pieve e Arrone 6, Giano dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Bevagna e Sigillo 5, Norcia e Montecastello di Vibio 4, Polino, Montone, Montecchio, Giove e Acquasparta 3, Valtopina, Sellano, Sant’Anatolia di Narco, Montefranco, Ferentillo, Castel Viscardo, Castel Ritaldi, Castel Giorgio, Calvi dell’Umbria e Attigliano 2, San Venanzo, Porano, Pietralunga, Penna in Teverina, Paciano, Otricoli, Fratta Todina, Ficulle, Cerreto di Spoleto, Avigliano Umbro, Montegabbione e Lisciano Niccone 1.

Casi al Broletto: sanificazione del 3° piano

A spiegare cosa sta accendo in Regione è Carlo Cipiciani, direttore dell’area risorse, programmazione, cultura e turismo: «Appena ricevuta la notizia della positività di una collega nella struttura della Regione Umbria, nella sede del Broletto a Perugia, si è provveduto ad attivare la modalità smart working per tutto il personale del servizio di appartenenza della dipendente e a sanificare l’intero 3° piano, della sede regionale. Tutte operazioni previste dai protocolli sanitari in vigore e concordate preventivamente con il medico competente per la Regione. Per ciò che riguarda la richiesta di effettuazione di tamponi a tutti i dipendenti regionali della sede del Broletto avanzata da alcuni rappresentanti delle organizzazioni sindacali, occorre in primo luogo valutare l’applicazione delle norme – aggiunge – e dei protocolli sanitari vigenti, che si preoccupano di tutelare il sacrosanto diritto alla salute e dunque il coerente utilizzo delle preziose risorse materiali ed umane che devono sottoporre alle verifiche necessarie coloro che ne hanno reale bisogno, per non rallentare, se non paralizzare, il lavoro della USL competente. Anche in questo caso, l’amministrazione si è attenuta scrupolosamente a quanto previsto nei protocolli medico sanitari ed alle indicazioni delle autorità preposte. L’amministrazione regionale – precisa Cipiciani – fin dall’inizio della pandemia, ha infatti adottato tutte le misure di tutela previste per la salute dei propri dipendenti. Non solo sono state applicate con estremo rigore ed in modo completo le disposizioni dettate dalle normative nazionali, ma sono stati inoltre sottoscritti con le rappresentanze sindacali protocolli ancora più stringenti e tutelanti di quanto individuato a livello nazionale. Mai si è pensato di non tutelare i dipendenti, e in particolare quei soggetti definiti fragili, tanto che lo smart working è stato esteso nella prima fase a circa il 90% del personale mentre, attualmente, l’orario di lavoro reso in presenza si attesta intorno al 30-40% di quello complessivamente da rendere. Come si può ben notare, numeri cautelativi che vanno oltre le indicazioni contenute nei dpcm che nel tempo si sono succeduti. Le modalità di comportamento – aggiunge – all’interno delle sedi regionali sono contenute e spiegate in un Protocollo regionale di sicurezza adottato e aggiornato, conformemente all’evolversi della situazione epidemiologica, recependo le indicazioni del Servizio di igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 e del medico competente, incaricato dalla Regione (ai sensi del decreto legislativo 81/2008) che disciplina le modalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il protocollo e i suoi aggiornamenti vengono emanati dal datore di lavoro per la sicurezza dopo aver ascoltato, sempre in ogni occasione in cui è stato richiesto, il ‘Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione’ di cui al protocollo nazionale di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Ho voluto fornire queste dettagliate precisazioni in quanto in questo particolare momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica non servono inesattezze, ma il plauso di tutti per i tantissimi dipendenti regionali che continuano ad operare per la collettività e per il funzionamento della macchina amministrativa regionale, in silenzio e con grande abnegazione – conclude – tra non pochi disagi d’ordine tecnico-logistico imposti dall’emergenza».

Fondi per dotazioni informatiche e sanificazione

Doppio provvedimento della giunta regionale in merito a scuola e istruzione: «Con un primo atto – spiega l’assessore Paola Agabiti – abbiamo stanziato 200 mila euro per aiutare gli studenti delle scuole secondarie di II grado a far fronte alle spese di connessione o per l’acquisto di dotazioni informatiche necessarie per la didattica a distanza. Le risorse sono state assegnate agli istituti sulla base del numero di iscritti e saranno le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, a destinarle a favore degli studenti». Il secondo intervento integra «una precedente delibera relativa ai fondi per la sanificazione delle strutture scolastiche, e prevede il sostegno anche per gli interventi nelle mense scolastiche comunali e nei servizi di trasporto scolastico effettuato dai Comuni. Anche questi interventi sono il risultato dell’attenzione della giunta per le ragazze e i ragazzi della nostra Regione, e della collaborazione costante con l’ufficio scolastico regionale e con tutti gli operatori del mondo della scuola».

