di S.F.

Nove Comuni festeggiano subito, per gli altri c’è da attendere. Con Terni, Narni e Perugia ultime in graduatorie: questo l’esito dell’avviso da 400 mila euro di Auri – era il 19 dicembre 2023 – per promuovere «la realizzazione di interventi per il miglioramento e l’efficientamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani». C’è l’approvazione del consiglio direttivo.

LA GRADUATORIA AURI: ESULTANO IN NOVE, IN FONDO LE ‘BIG’

A disposizione c’erano contributi a fondo perduto per lo sviluppo dei progetti. A farsi avanti (tra gennaio e febbraio 2024) sono stati in 34 su 92 Comuni umbri, dopodiché nel settembre 2024 si è riunita la commissione Auri per la valutazione. Tuttavia sono trascorsi mesi e della graduatoria – fino alle ultime ore – nemmeno l’ombra. Motivo? Il rinvio deciso l’8 ottobre 2024.

«A seguito del suddetto rinvio è pervenuta – spiega Auri – dal Comune di Terni una nota avente ad oggetto osservazioni alla proposta di deliberazione 40 del 27 settembre 2024 relativa alla graduatoria per l’assegnazione di contributi». Anche da Narni sono giunte osservazioni. Nel contempo i fondi a disposizione sono saliti fino a 1 milione di euro.

Ora il consiglio direttivo ha sbloccato la situazione dando l’ok ai primi 9 Comuni della graduatoria per un totale di 410 mila euro: si tratta di Corciano, Deruta, Marsciano, Passignano sul Trasimeno, Torgiano, Montefalco, Castel Giorgio, Monte Santa Maria Tiberina e Campello sul Clitunno. Ed i restanti? Con successivi atti ci sarà la possibilità di finanziare altri progetti con le ulteriori risorse. Oppure l’attivazione di una nuova procedura. A votare sono stati i sei enti rappresentanti: 5 favorevoli (Andrea Sisti, David Grohmann, Michela Botteghi, Michele Moretti e Giuseppe Malvetani) ed 1 contrario, l’assessore Marco Iapadre per Terni.

Narni e Terni avevano chiesto 100 mila euro a testa rispettivamente per l’acquisizione di due macchine spazzatrici: entrambe hanno concluso in fondo alla graduatoria con 16 punti. Perugia, terz’ultima, è a quota 23.