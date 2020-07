Un gruppo di africani, nigeriani e ivoriani si sono affrontati – riferisce Uj – armati di bottiglie rotte e coltelli, in una discoteca alle porte di Perugia, pare per futili motivi, nella notte fra sabato e domenica. Uno di loro è rimasto ferito alla schiena. La segnalazione è arrivata da una guardia notturna, che ha divulgato pure le foto del ferimento. I feriti sarebbero scappati prima che potessero arrivare le forze dell’ordine. Nessuno è voluto andare in ospedale.

