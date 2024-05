Ritaglia il libro per nasconderci la droga. Arrestato un 22enne

I carabinieri lo hanno fermato martedì sera a Marsciano per un controllo e lui, 22enne di nazionalità albanese domiciliato a Perugia, ha mostrato subito un certo nervosismo. Da qui le perquisizioni, della sua autovettura, personale e domiciliare: in un caricabatteria, simile a quelli che si inseriscono negli accendisigari delle auto, c’erano 4 grammi di cocaina confezionati in piccoli ovuli. A casa invece il giovane aveva altra droga – per un totale di 32 dosi e circa 14 grammi di cocaina – nascosta in un libro da cui, ritagliandolo, aveva ricavato uno spazio ad hoc. Da qui l’arresto in flagrante con applicazione della custodia cautelare nel carcere di Perugia Capanne.

