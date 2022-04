Ritrovato senza vita in un dirupo ad oltre un mese dalla scomparsa

A poco più di un mese dalla scomparsa, datata 20 marzo, è stato trovato senza vita – sabato mattina nella zona di Tor di Monte, ad Orvieto (Terni) – l’imprenditore 64enne Ernesto Cotti, originario da Baschi e da tempo residente in Veneto, a Padova. La salma dell’uomo si trovava all’interno della sua auto, precipitata sul fondo di una scarpata e – dai primi accertamenti condotti dalla polizia di Stato ed in particolare dal commissariato di Orvieto – non risulterebbero lesioni e ferite diverse da quelle compatibili con l’incidente stradale. Le cause del decesso dell’uomo, per il quale i familiari avevano lanciato un appello accorato, verranno comunque accertate attraverso l’autopsia che la procura della Repubblica di Terni disporrà nei prossimi giorni. A fare la tragica scoperta, notando l’auto, sarebbe stato un passante e l’intervento di recupero ha visto in campo i vigili del fuoco orvietani, con il supporto di un elicottero alzatosi di Ciampino.

Articolo in aggiornamento