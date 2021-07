San Gemini, lo spacciatore ‘disoccupato’ gira in Audi e Harley-Davidson: sequestrate

Lo scorso 27 aprile era stato arrestato in flagrante dopo che i carabinieri di San Gemini e del Nor di Amelia – con l’ausilio dei colleghi Forestali di Amelia – lo avevano trovato con 150 grammi di cocaina e quasi 7 mila euro in contanti. L’uomo, M.C. 36enne originario di Roma e residente a San Gemini, sospettato – nell’ambito delle indagini per la morte di un 20enne montecastrillese avvenuta lo scorso capodanno – di essere il principale spacciatore della zona compresa fra San Gemini, Montecastrilli e Avigliano Umbro, è stato nuovamente ‘colpito’ dall’autorità giudiziaria e dall’Arma.

Il patrimonio sotto la lente

A seguito di un accertamento dei militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Amelia, relativo al patrimonio del 36enne romano, è emerso che, nonostante fosse formalmente disoccupato, aveva acquistato nel giro di 14 mesi un’auto Audi A3 e una motocicletta Harley-Davidson, per un valore complessivo di circa 24 mila euro. «Tali mezzi – spiegano i carabinieri di Amelia -, oltre ad essere risultati acquistati con denaro prodotto dei proventi dello spaccio, venivano quotidianamente utilizzati dal pusher per raggiungere i suoi clienti». Per questo entrambi i veicoli, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti sotto sequestro per valutare poi l’eventuale confisca da parte dell’Erario.