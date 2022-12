San Gemini: martedì l’addio a Giuliana Diomedi

Si terranno martedì 20 dicembre, alle ore 15 nella chiesa di San Francesco a San Gemini, i funerali di Giuliana Diomedi, la 78enne sangeminese trovata senza vita giovedì pomeriggio nella sua abitazione in zona Acquavogliera. L’autopsia sulla salma della donna – madre di tre figli – è stata eseguita domenica a Foligno dal medico legale Valentina Rosati, incaricata dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri, titolare del fascicolo. I primi rilievi eseguiti dall’Arma dei carabinieri avevano delineato un quadro in cui la causa accidentale del decesso, forse una caduta, un banale quanto tragico incidente domestico, era in assoluto la più plausibile. Gli accertamenti sono tuttavia proseguiti per sondare – e a quanto pare escludere – qualsiasi lettura alternativa dell’accaduto. Dopo l’esame autoptico, la salma è stata così messa a disposizione dei familiari della 78enne per procedere al rito funebre. Molto conosciuta, una donna attiva e con tanti amici, Giuliana Diomedi – vedova Bartollini – lascia tante persone le che le volevano bene: in occasione dei funerali la richiesta è di compiere gesti di solidarietà, in luogo dei fiori.

