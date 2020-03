San Gemini, va ad asparagi: denunciato

Chissà in quanti, alzandosi domenica mattina lo hanno pensato: ‘giornata ideale per andare ad asparagi’. In tempo di coronavirus, la maggior parte delle persone lo ha fatto restare un bel pensiero da attuare in periodi migliori. Qualcuno invece non si è dato per vinto e ha deciso, nonostante norme sempre più stringenti, di andare alla ricerca della gustosa pianta in qualche zona di campagna lontana da contesti urbani. È accaduto, ad esempio, a San Gemini dove i carabinieri della Compagnia di Terni – impegnati in controlli anche domenica mattina – hanno intercettato una persona che stava andando ad asparagi, appunto. Nei suoi confronti è scattata ovviamente la denuncia a piede libero per la violazione delle norme anti-coronavirus (articolo 650 codice penale), non essendo la ricerca in questione, un motivo serio e sufficiente per uscire di casa.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

MAGIONE, VANNO A PESCA: TRE DENUNCE

TERNI, PASSEGGIATA DI GRUPPO IN MOTO: DENUNCIATI