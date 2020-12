San Venanzo torna Covid-free. L’invito per i cittadini

Una bella notizia «dopo due mesi abbastanza difficili». C’è un piccolo comune umbro che da oggi è tornato Covid-free: è San Venanzo, come reso noto dal sindaco Marsilio Marinelli.

Il ricordo di chi non ce l’ha fatta e l’invito

Il sindaco ha comunicato che da «oggi nel nostro territorio comunale non abbiamo più nessun cittadino positivo al Covid 19 e nemmeno nessun cittadino in isolamento fiduciario. Ora aspettiamo il ritorno a casa anche dei due nostri amici ancora in stato di ricovero in ospedale, ma le cui condizioni sono in costante miglioramento. Un commosso ricordo dei nostri tre amici che, purtroppo, non c’è l’hanno fatta. Ora non disperdiamo – l’invito – i risultati conseguiti e manteniamo i comportamenti necessari e dovuti, anche durante le prossime festività».