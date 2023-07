Scherma: il folignate Andrea Santarelli è campione del mondo

Grande gioia per la scherma italiana e umbra. Nel tardo pomeriggio di sabato c’è chi è riuscito a conquistare il titolo mondiale nella competizione iridata in corso di svolgimento a Milano: si tratta del 30enne folignate Andrea Santarelli che, in compagnia di Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, ha conquistato l’oro nella spada battendo in finale la Francia per 45-32: niente da fare per Gaetan Billa, Romain Cannone, Alexandre Bardenet e Yannick Borel. In precedenza gli azzurri avevano eliminato il Venezuela (35-23 in semifinale), Repubblica Ceca (38-36), Egitto (44-25) e Brasile (44-21).

