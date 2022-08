Sciopero Eurospin: aderisce anche il personale di ‘Delizie e Sapori’

Anche il personale di ‘Delizie e Sapori’ – che si occupa dei reparti gastronomia e macelleria interni ad alcuni Eurospin del territorio di Terni e Narni – aderisce allo sciopero, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per il prossimo 16 agosto, dei dipendenti degli Eurospin dell’Umbria. I presidi si svolgeranno dalle ore 9.30 di fronte all’Eurospin Tirrenica di Magione (frazione Bacanella) e dalle 8.30 presso l’Eurospin di via dello Stadio a Terni. Lo sciopero umbro si inserisce fra quelli già dichiarati in tutta Italia, alcuni dei quali sono stati già messi in atto.

Le ragioni e la situazione

Lo sciopero, si legge in una nota delle tre sigle sindacali, è stato dichiarato «dopo aver tentato un confronto costruttivo con i vertici aziendali per risolvere i problemi di organizzazione del lavoro, dei carichi eccessivi, delle pulizie che devono essere effettuate direttamente dagli addetti Eurospin, dell’utilizzo improprio dell’istituto della flessibilità, dei livelli di inquadramento e dei traferimenti in sedi diverse». Circa il personale di ‘Delizie e Sapori’, la loro situazione – osservano Filcams, Fisascart e Uiltucs – «è aggravata dal fatto che operano all’interno dei punti vendita Eurospin pur non essendo operatori diretti e vivendo la difficoltà di retribuzioni non regolari».