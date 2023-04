Sentenza plusvalenze: +15 alla Juventus che torna terza. Ma non è finita

Max Allegri da tempo parlava come se conoscesse l’esito. Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza dei 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Aver giocato ragionando come se quel malus in classifica non ci fosse stato potrebbe pagare i bianconeri che ora balzano avanti in classifica. Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano. Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini.

La nuova classifica

In un colpo solo la Juventus supera Atalanta, Inter, Milan e Roma portandosi a quota 59 e accompagnando momentaneamente le milanesi fuori dalla Champions. È quindi terza, a due lunghezza dalla Lazio seconda. Si tratta però di una condizione che deve ancora essere confermata: gli atti sono infatti stati rinviati alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Già un ottima notizia nel giorno in cui Vlahovic e compagni potrebbero approdare alla semifinale di EuropaLeague giocando il ritorno contro lo Sporting Lisbona.