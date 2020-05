Covid, serie B: Grifo in campo dal 20 giugno

‘Fumata bianca’, il calcio professionistico – quantomeno serie A e B, per la C c’è ancora da attendere – riparte. Decisivo lo scambio di vedute odierno tra il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora ed i vertici federali: c’è il semaforo verde per il 20 giugno. il Perugia così riprenderà il proprio cammino in campionato affrontando l’Ascoli.

Esulta Balata

«La serie BKT potrà ripartire il 20 giugno – il commento del presidente della LegaB – in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l’attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina».

Grifo, tempo di tamponi

Intanto in casa biancorossa, dopo i test sierologici di metà mese, si è proceduto con la prima serie di tamponi che ha coinvolto l’intero gruppo squadra. Buone notizie: «Sono risultati tutti negativi», informa la società.