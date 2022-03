Ternana, compenso agenti sportivi 2021: si sfiora il milione di euro

I corrispettivi ufficiali comunicati dalle società sportive a titolo di servizi resi dagli agenti sportivi durante il corso dell’anno. Un informazione curiosa e indicativa sul lavoro – in particolar modo dei direttori sportivi – legato alla campagna acquisti: la Figc ha pubblicato l’elenco riguardante il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021. In questa graduatoria la Ternana doppia il Perugia. Intanto la società rossoverde ha avviato una collaborazione con il Fulham, club capolista della Championship inglese.

LE TRANSIZIONI DI TUTTE LE SQUADRE DELL’ATTUALE SERIE B

L’IMPATTO COVID SUI BILANCI DI PERUGIA E TERNANA

I dati

La Ternana ha indicato una cifra corrisposta di 938 mila 625 euro per il 2021: la società di via della Bardesca in tal senso è ottava alle spalle di Parma (l’unica sopra i 10 milioni di euro), Monza, Frosinone, Spal, Cremonese, Benevento e Crotone. Sponda Perugia l’esborso è stato la metà, vale a dire 426 mila 512 euro (12° in graduatoria). Le ultime tre risultano essere Reggina, Pordenone e Cittadella: i veneti, prossimi avversari delle Fere, hanno speso ‘solo’ 72 mila 550 euro. In serie B complessivamente la somma per gli agenti sportivi è di poco inferiore ai 27 milioni di euro.

TERNANA, LE INIZIATIVE PER LE ULTIME 3 GARE CASALINGHE

SOLUZIONE ‘PONTE’ PER GLI ALLENAMENTI: VIA NARNI

Ternana e Fulham, liaison

Nel contempo via della Bardesca ha avviato una partnership con il Fulham, squadra di Londra attualmente in testa alla Championship inglese e, salvo sorprese, ai nastri di partenza della Premier League 2022-2023: è «destinata a coinvolgere, a 360°, le prime squadre, i settori giovanili e le aree scouting. L’accordo con la società inglese, attualmente prima in classifica nella Football League Championship, l’equivalente della Serie B italiana, è stato siglato a Londra dal responsabile dello sviluppo, Huw Jennings e, per la società rossoverde, dal direttore sportivo Luca Leone», spiega la società. «Il club londinese, il primo ad essere stato fondato nella capitale inglese, è da sempre attento alle tematiche sociali ed alla crescita dei propri tesserati sul piano umano e culturale. Sono dunque molte e significative le analogie con la Ternana Calcio, anch’essa, per volere del presidente Stefano Bandecchi e in quanto asset dell’università Niccolò Cusano, molto sensibile al sociale e alla valorizzazione umana e culturale di chi ne indossa i colori. Sulla base di questo comune patrimonio ideologico Ternana e Fulham F.C. intendono collaborare fattivamente per crescere insieme, dentro e fuori dai campi di calcio».

COMPENSI AGENTI SPORTIVI, IL DATO 2018

COMPENSI AGENTI SPORTIVI, IL DATO 2019