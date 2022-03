Fere, biglietti a 5 euro per donne e under 15. Per il derby 2 euro, ma c’è un ‘paletto’

Una serie di iniziative per tentare di avere maggiore affluenza nelle ultime gare stagionali contro Lecce, Frosinone e soprattutto il derby dell’Umbria con il Perugia. La Ternana ci riprova: focus in particolar modo su donne e under 15. Gli orari, fatta eccezione per il confronto con il Grifo, non sono il massimo e per di più al cospetto dei ciociari si giocherà nel pomeriggio di ‘Pasquetta’.

TERNANA, SOLUZIONE ‘PONTE’ IN VISTA DEL CENTRO SPORTIVO: MIRINO SU VIA NARNI

Ternana-Lecce e l’estrazione

Si inizia da martedì 5 aprile con Ternana-Lecce alle 19: «Ingresso 5 euro in tutti i settori dello stadio, per donne e under 15. Durante l’intervallo – spiega la società – verrà effettuata l’estrazione, comunicata dal nostro speaker, dei biglietti che si saranno aggiudicati le maglie dei calciatori scesi in campo nella prima frazione. Potranno partecipare all’estrazione solo coloro che avranno acquistato il biglietto entro le ore 20 di lunedì 4 aprile 2022. I nominativi dei vincitori verranno pubblicati al termine della gara su www.ternanacalcio.com e su tutti i nostri canali ufficiali. Le maglie potranno essere ritirate a partire dal giorno successivo la gara presso lo stadio Libero Liberati, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, esibendo un documento di riconoscimento (o una delega con allegata fotocopia del documento del vincitore)».

IL 3-0 ALL’ALESSANDRIA E LA SALVEZZA OTTENUTA

Ternana-Frosinone

Si prosegue con il giorno di ‘Pasquetta’, lunedì 18 aprile alle 18 con il Frosinone. Stesso discorso precedente: «Ingresso 5 euro in tutti i settori dello stadio, per donne e under 15. Durante l’intervallo verrà effettuata l’estrazione, comunicata dal nostro speaker, dei biglietti che si saranno aggiudicati le maglie dei calciatori scesi in campo nella prima frazione. Importante: potranno partecipare all’estrazione solo coloro che avranno acquistato il biglietto entro le ore 20 di domenica 17 aprile 2022. I nominativi dei vincitori verranno pubblicati al termine della gara su www.ternanacalcio.com e su tutti i nostri canali ufficiali. Le maglie potranno essere ritirate a partire dal giorno successivo la gara presso lo stadio Libero Liberati, dalle ore 10 alle ore 12.30, esibendo un documento di riconoscimento (o una delega con allegata fotocopia del documento del vincitore).

L’INIZIATIVA PER I DISOCCUPATI

Il derby e la condizione per entrare a 2 euro

In questo caso il discorso cambia per il match di sabato 30 aprile alle 15 (da confermare ufficialmente). In sostanza la Ternana dà una possibilità ma ad una condizione: «Ingresso 2 euro in tutti i settori dello stadio riservato esclusivamente a coloro che hanno acquistato a prezzo intero sia il biglietto per la gara con il Lecce che quello per la gara con il Frosinone; è necessario, al momento dell’acquisto del tagliando per il derby, esibire i biglietti emessi per le partite con Lecce e Frosinone». Via della Bardesca ci riprova.