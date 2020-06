Playoff serie C, girone Ternana: Vibonese out

Giocare i playoff in epoca covid-19 costa e non poco, arrivando – tra test, tamponi e spese varie – ad una cifra a cinque zeri. Non tutte le società se la sentono in un momento dove già pre emergenza epidemiologica in molti erano in affanno ed ecco che fioccano le defezioni in vista dell’avvio previsto per il 1° luglio: nel girone della Ternana è la Vibonese ad aver annunciato il passo indietro. Non erano qualificati i calabresi ma, in caso di vittoria rossoverde il 27 giugno nella finale di coppa Italia al cospetto della Juventus Under 23, sarebbero entrati. Invece c’è l’immediato ‘no, grazie’. Non sono gli unici.

C’è il Catania. Gli altri rifiuti

Per quel che concerne gli altri raggruppamenti ci sono le defezioni ufficiali di Arezzo, Modena, Piacenza e Pontedera. A queste si aggiunge la Pro Patria che, tuttavia, si trovava in una situazione simile a quella della Vibonese. Tornando alla Ternana c’è da segnalare che al di là della sfida del 27 con i bianconeri, la governance della Lega Pro ha firmato l’atto per il calendario: se Defendi e compagni dovessero vincere – previsti supplementari e tiri di rigore in caso di parità nei 90 minuti – contro la formazione di Fabio Pecchia, l’ingresso nei playoff ci sarebbe giovedì 9 luglio direttamente nella fase nazionale. Altrimenti, nella nefasta ipotesi di ko in campo neutro per mano della Juventus, i ragazzi di Fabio Gallo se la vedrebbero il 1° luglio contro l’Avellino.