Il Gubbio accoglie Formiconi e Ferrini

Non solo la Ternana si è rimessa in moto tra le squadre umbre che prenderanno parte al campionato di serie C 2020-2021. Anche il Gubbio ha ripreso l’attività lunedì: primo ciclo di tamponi – esito negativo per tutti – e ripartenza in vista del debutto a fine settembre. La sessione di mercato aprirà il 1° settembre ma la società di Notari nel contempo ha già ufficializzato i primi colpi.

Esperienza Formiconi. C’è anche Ferrini

Si unisce al Gubbio il 30enne terzino destro Giovanni Formiconi, acquisito a titolo definitivo: per lui esperienze con la casacca della Cisco Roma, Lumezzane, Benevento, Grosseto, Bassano, Pordenone, Triestina e Cremonese. Con lui arriva anche il 22enne difensore centrale Manuel Ferrini, in Umbria dopo le avventure con Parma (settore giovanile), Sassuolo e Sicula Leonzio. Ci saranno anche loro nel ritiro di Roccaporena.