‘Show’ di una coppia in centro a Città di Castello. Poi lei si denuda e urina in piazza: denunciati

Weekend di lavoro per i carabinieri della Compagnia di Città di Castello che, nel monitorare la movida, hanno dovuto fare i conti con alcune persone evidentemente ubriache. Come la coppia – 49enne tifernate lui, 42enne straniera lei – che in piazza Gabriotti ha iniziato a spintonare e ad inveire contro i clienti di un locale, esibendosi poi – riferiscono i carabinieri in una nota – in un ballo ‘sfrenato’. Salvo cadere a terra, procurandosi anche lesioni definite ‘importanti’. I militari intervenuti sul posto hanno identificato i due – che non hanno evitato espressioni oltraggiose nei confronti degli stessi carabinieri – e la donna, denudatasi conpletamente, ha pure urinato in mezzo alla piazza. I due alla fine sono stati denunciati per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni.

Condividi questo articolo su