Si accendono le luci: arriva il Natale a Terni

Condividi questo articolo su

















Tempo di accensione per ‘Terni luci d’artista: da Natale a San Valentino’ dopo il lavoro svolto dalla Eventi.com – vincitrice dell’appalto per una cifra di 123 mila euro – in città. Giovedì 8 dicembre, dopo aver ammirato l’accensione delle luminarie artistiche nelle piazze del centro città, le istituzioni e Andrea Barbarossa (della società aggiudicataria), si sono spostati a palazzo Spada per la consegna della Stella d’Oro all’associazione Banco Alimentare dell’Umbria. Per concludere il pomeriggio della festa dell’Immacolata, a largo Frankl il tradizionale appuntamento con l’accensione della Stella di Miranda dopo la fiaccolata a cura dell’Amatori Podistica Terni. Applausi anche per i giovani della compagnia ‘I Pyrovaghi’, protagonista con lo spettacolo ‘Racconto di Natale’.

IN VIA DEL TRIBUNALE QUALCOSA NON VA