Sii Terni, via Vanzetti: si mette mano alla vasca di prima pioggia. Altra novità in arrivo

Movimenti in casa Sii Terni in via Vanzetti. Nell’area del depuratore – la stessa dove a stretto giro è previsto lo sviluppo dell’impianto per l’essiccamento dei fanghi regionali – è scattata una nuova notifica preliminare di cantiere dopo quelli recenti legati al completamento dei lavori di adeguamento ai fini Aia ed alla manutenzione straordinaria del mixer digestore: ora tocca alla vasca di prima pioggia con l’ingegnere Paolo Rueca responsabile del procedimento. Tutto legato alla domanda di riesame dell’Aia del 2021.

I LAVORI A DICEMBRE ED I DETTAGLI

25 GENNAIO 2021, IL SOPRALLUOGO. PARLA RUECA

L’ammodernamento

Si tratta al momento dell’opera che prevede una maggior durata in termini di giorni, 180, con conclusione prevista per il 31 luglio 2023. Mezzi in azione per una vasca di prima pioggia che, rispetto a dove sarà sviluppato l’impianto di essiccamento fanghi, si trova dall’altro lato dell’area Sii; dopodiché sarà il turno di un cogeneratore. Su questo fronte lo scorso 16 novembre la Sii ha affidato direttamente un mini appalto per il servizio tecnico di direzione lavori per la «realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas, l’adeguamento della vasca e ammodernamento del digestore»: invitati Stefano Cruciani, Luca Dottori e Roberto Celin. L’unico a rispondere è stato quest’ultimo con un prezzo offerto di 13 mila 500 euro. A seguire la procedura ci ha pensato Irene Montini, la responsabile degli approvvigionamenti.