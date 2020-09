Solé muro decisivo, Supercoppa a Perugia

Una partita bellissima, con un tie break addirittura esaltante, al cardiopalma, con mille recuperi palla ai limiti del possibile. Vince Perugia, ma avrebbe potuto vincere anche Lube e sarebbe stato bello lo stesso. Le due squadre hanno confermato di essere leader in Italia, come ormai capita da qualche anno. Una lezione anche per gli altri sport – il calcio in primis – con tifosi sugli spalti tutti con le mascherine e accettati in percentuale rispetto alla capienza degli impianti, grande agonismo ma anche grande correttezza e infine un grande arbitraggio di Rapisarda.

Sir Safety Conad Perugia – Lube Civitanova Marche 3-2

(22-25; 25-23; 25-19; 19-25; 16-14).

Civitanova: Juantorena, Leal, Rychlicki, Simon, De Cecco, Anzani, Balaso (L), Kovar, Falaschi, Hadrava. Ne Marchisio, Larizza, Yant. All.: De Giorgi

Perugia: Ricci, Travica, Vernon-Evans, Leon, Solè, Plotnytskyi, Colaci (L), Ter Horst, Zimmermann. Ne Piccinelli, Biglino, Atanasijevic, Russo. All.: Heynen.

Arbitro: Rapisarda-Goitre