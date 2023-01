Spaccio di cocaina a Terni: operaio 31enne condannato a 8 mesi

Otto mesi di reclusione, pena sospesa, e la revoca dell’obbligo di firma applicato a suo tempo. Queste le decisioni assunte venerdì dal tribunale di Terni – giudice Dorita Fratini – con le modalità del rito abbreviato, nei confronti di un operaio 31enne della Repubblica Dominicana, arrestato lo scorso 2 novembre dai carabinieri della sezione operativa di Terni. Il giovane, formalmente residente a Foligno ma di fatto domiciliato a Terni nella zona di via Piemonte, era stato fermato e controllato in corso Vecchio mentre procedeva in sella alla propria bici. La decisione dei carabinieri era stata poi quella di procedere con le perquisizioni personale e domiciliare: a casa, oltre ad una somma in contanti, c’erano alcune dosi di cocaina. Quanto basta per far scattare le manette ai polsi del 31enne, difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli del foro di Terni. Nel contesto del giudizio, il tribunale ha inteso derubricare l’iniziale contestazione a fatto di ‘lieve entità’ in ragione del modesto quantitativo di stupefacente di cui era stato trovato in possesso.

