Spal-Perugia, una perla di Vazquez regala l’impresa al Grifo

di G.C.

È un Grifo da impazzire quello che, nell’anticipo della terza giornata del Girone B del Campionato di Serie C, espugna il Paolo Mazza, feudo della favoritissima Spal. Decisive le prestazioni di Iannoni e Vazquez che danno nerbo, sostanza e reti alla causa biancorossa. Molto bene il rientrante Kouan.

Iannoni e Vazquez completano la rimonta

Il primo giro di palla è della Spal. Squadre in campo con lo stesso modulo di gioco, il 4-3-3. Nella Spal esordio assoluto per il giovanissimo Rao, classe 2006. Il Grifo replica con il reintegrato Kouan e Vazquez in campo dal primo minuto. Panico in area spallina con Bruscagin che non si fida e manda in angolo. Al 4′ Iannoni liberato da Bartolomei colpisce verso la porta. Palla alta. Al 5′ una combinazione Siligardi-Antenucci obbliga Mezzoni in angolo. Sull’angolo Spal in vantaggio, Valentini anticipa di netto Vulkic in area piccola e mette in rete, 1-0 Spal. Al 9′ cross tagliato di Cancellieri ma nessuno del Perugia arriva sul secondo palo ad impattare verso la rete. Al 12′ Bartolomei tira in porta da calcio di punizione, Del Favero blocca a terra. Il Perugia sembra accusare il colpo e non riesce ad imbastire una reazione. 19′ Vazquez prova a girare a rete un cross di Cancellieri. Palla a lato. Al 22′ di nuovo pericolosa la Spal con un tiro dalla distanza di Siligardi. Palla alta. Al 23′ Perugia vicino al pari, Vazquez si libera in area e calcia, palla a fil di palo. Dopo qualche minuto di combattimenti a centrocampo il Perugia libera Iannoni al tiro. Palla lontana dai pali. Minuto 33′ tiro dal limite di Vazquez ma Del Favero para con facilità. 36′, Spal vicina al raddoppio. Scambio Siligardi e Antenucci con quest’ultimo che colpisce di giustezza ma senza precisione. Palla fuori di poco. Al 38′ colpo di testa di Mezzoni palla alta. Al 41′ la pressione del Perugia si concretizza, Mezzoni imbuca per Iannoni che in scivolata supera Del Favero, non esente da colpe 1-1. Al 43′ perla di Vazquez, servito da Kouan al limite si gira e piazza il colpo dal basso verso l’alto che vale l’1-2. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo, Perugia-Spal 1-2.

Il Perugia controlla e porta a casa tre punti d’oro

Di Carlo corre subito ai ripari, fuori Rao e dentro Dalmonte. Al 49′ primo giallo della gara è per Cancellieri che si appende letteralmente alla maglia di Siligardi. Al 51′ incursione in area di Iannoni che al momento di battere a rete viene contrato in angolo. Siligardi prova il gran tiro di sinistro da lontano, palla a lato. Nuovo cambio per la Spal, esce Parravicini ed entra Bertini. Al 58′ sontuoso Iannoni, ruba palla in difesa, si ripropone in area avversaria dopo 80 metri di corsa e di testa manda di poco fuori. Al 62′ Si muovono le panchine. Baldini toglie Vazquez in debito di fiato ed inserisce Ricci, Matos al centro dell’attacco. Risponde Di Carlo che mette dentro Rabbi e Rosafio per Maistro e Siligardi. Al 67’Antenucci si presenta solo davanti ad Adamonis ma manca il guizzo vincente. Al 71′ ci prova Rosafio da lontanissimo. Palla alta. Doppia incursione di Ricci che semina il panico nella difesa dei padroni di casa e guadagna due angoli consecutivi. Al 75′ altri cambi. Escono, stremati Iannoni, Cancellieri e Lisi ed entrano Acella, Dell’Orco che rivede il campo dopo il grave infortunio e Seghetti. Tatticamente non cambia nulla. Al 79′ ammonito Antenucci per proteste. Al minuto tentativo velleitario di Rabbi, palla abbondantemente a lato. Finisce sul taccuino dei cattivi Matos ammonito per gioco pericoloso. Fioccano cartellini, questa volte è per Rabbi per gioco falloso. Al mnuto 86′ i biancorossi sfiorano il tris. Contropiede veloce, Kouan, Bartolomei che libera al tiro Seghetti, Valentini si immola e salva la porta. All’87’ Kouan si divora l’1-3 da solo in area, tira fuori. Ultimo cambio per Baldini entra Bozzolan ed esce Matos. La Spal mette Orfei per Arena. In pieno recupero Ricci sfiora la terza rete. Dopo cinque minuti di recupero finisce il match del Paolo Mazza, Spal-Perugia 1-2 e per il Grifo è una grande impresa.

Il tabellino e le pagelle

Spal (4-3-3): Del Favero 5; Bruscagin 6, Valentini 6,5, Arena 5,5 (89′ Orfei sv), Tripaldelli 5,5; Parravicini 5 (56’Bertin 6), Carraro 6, Maistro 5 (62’Rosafio 6);

Siligardi 6,5 (62’Rabbi 6), Antenucci 6,5, Rao 5 (46’Dalmonte 6) Non entrati: Alfonso, Meneghetti, Peda, Breit, Celia, Fiordaliso, Contiliano, Collodel, Iglio, Puletto, Allenatore: Di Carlo 6

Perugia (4-3-3): Adamonis 6,5; Mezzoni 6,5, Angella 6,5, Vulikic 5,5, Cancellieri 7 (75′ Dell’Orco 6); Iannoni 7,5 (75’Acella 6), Bartolomei 6,5, Kouan 7;

Matos 6,5 (89’Bozzolan sv), Vazquez 7,5 (62’Ricci 6), Lisi 6,5 (75′ Seghetti 6). Non entrati: Abibi, Morichelli, Dell’Orco, Ebnoutalib, Giunti, Torrasi, Seghetti, Bezziccheri. Allenatore: Baldini 7

Arbitro: Turrini di Firenze

Reti: 6′ Valentini (SP), 41′ Iannoni (PG); 43′ Vazquez (PG)

Ammoniti: Cancellieri (PG); Antenucci (SP); Matos (PG); Rabbi (Sp)

Angoli: 3-9