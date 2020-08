Torna a Spoleto dopo la vacanza: giovane mamma positiva

Una nuova positività al Covid-19 a Spoleto. È quella emersa ufficialmente nella giornata di venerdì e relativa ad una giovane donna, madre di famiglia, residente in città.

L’indagine epidemiologica

La donna – si apprende – è stata sottoposta al tampone dai sanitari del distretto di Spoleto a seguito dei sintomi accusati, quelli tipici influenzali, lievi, negli ultimi giorni di luglio. Test che ha dato esito positivo e quindi fatto scattare l’isolamento contumaciale per la giovane mamma. Dall’indagine epidemiologica condotta dal servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 è emerso che era tornata in città dopo qualche giorno di vacanza al mare, a Porto Sant’Elpidio (Fermo) nelle Marche ma, ovviamente, non è chiaro se fosse positiva già prima della partenza per il mare. I tamponi sono scattati, a tappeto, anche per i familiari ed i contatti più stretti della donna, che lavora nel folignate.

Focus nelle Marche

Avvisata anche l’autorità sanitaria delle Marche, territorialmente competente, per procedere ad analoga indagine volta ad individuare le persone che sono entrate a contatto con la giovane e quindi eventuali altri positivi al Covid-19. Diversi l’avrebbero incontrata durante il soggiorno marchigiano ed i sanitari stanno rintracciando anche un’amica della donna, residente a Bologna, con cui si sarebbe frequentata nei giorni scorsi.