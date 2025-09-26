Ammissioni sostanziali di fronte al gip Maria Silvia Festa, venerdì mattina a Spoleto, da parte di Dmytro Shuryn, il 32enne di nazionalità ucraina sottoposto a fermo per l’omicidio del cuoco 21enne Bala Sagor, per tutti ‘Obi’. Come riferisce Ansa Umbria e conferma il legale difensore di Shuryn, l’avvocato Donatella Panzarola del Foro di Perugia, l’uomo ha confessato l’omicidio, fornendo anche indicazioni per rintracciare le parti del corpo del giovane che non sono state ancora trovate.

Davanti al gip, nell’udienza svolta in carcere durata circa due ore, il 32enne – aiuto cuoco in un ristorante del centro di Spoleto – ha anche affermato di aver ucciso il giovane con un coltello da cucina nella sua casa di Pietro Conti e di averlo fatto al culmine di una lite per una banale questione di soldi: un prestito di modesta entità – 100-200 euro – che ‘Obi’ gli aveva fatto e che rivoleva indietro. Contestualmente l’uomo ha anche sostenuto di aver compiuto tutto da solo, senza alcun aiuto o intervento esterno. In aggiornamento

ARTICOLI CORRELATI