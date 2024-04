Terni, 50° compleanno per il Tennis Club: si festeggia con tornei, eventi e dibattiti

«Da aprile ad ottobre molteplici saranno le iniziative organizzate alla Romita per celebrare la ricorrenza, sia sportive che culturale ed inclusive». Sì, perché a Terni c’è chi può festeggiare il traguardo dei 50 anni di attività: è il Tennis Club Terni, «circolo che ha attraversato non solo lo sport ma anche la vita della nostra città». Spazio a tornei di tennis a livello nazionale, dibattiti ed incontri conviviali che parleranno di sport, socialità e costume.

Primo evento

Si inizia giovedì sera – 18 aprile – alle 20.30 alla Romita con una serata conviviale. Tema? ‘Gli anni 70/90, dal legno alla graphite’. «Si parlerà della nascita del Circolo e del suo sviluppo in parallelo con la crescita del tennis in Italia. Ad illustrare il periodo ospiti che lo hanno vissuto di persona e che sapranno ricrearne con i loro racconti l’atmosfera. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati del tennis e dello sport per una bella serata di sport e condivisione. Info 3403076968».