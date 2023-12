Sport e basket a Terni, l’inaugurazione per la ‘nuova’ vita della cupola – Fotogallery

La riapertura completa al pubblico c’era già stata lo scorso 21 ottobre e ora a distanza di due mesi per il palazzetto ‘Leo Seconi’ è tempo di inaugurazione formale dopo i lunghi lavori di sistemazione da parte dell’Interamna Basket di Francesco Ciommei. Venerdì mattina la formale inaugurazione dell’impianto alla presenza di società e istituzioni locali (Regione, Provincia, Coni, Cip e Comune rappresentati da Enrico Melasecche, Pasqualino Burgo, Moreno Rosati/Fabio Moscatelli, Tommaso Strinati/Gianni Fabrizi e Marco Schenardi). Tra i presenti anche la Ternana con il management director Giuseppe D’Aniello e il responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino. «Un sogno diventato realtà», il messaggio principale lanciato nel corso della mattinata. Grande applausi in particolar modo per la famiglia Seconi.

Condividi questo articolo su