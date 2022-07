Sport a Terni, novità ‘Tacitus Cross’: corsa campestre all’interno del parco di Carsulae

Il ‘Tacitus Cross’, una corsa campestre al debutto a gennaio come evento regionale Fidal e nazionale Csen che si svolgerà interamento all’interno del parco archeologico di Carsulae. Questa la principale novità legata alla 2° edizione di ‘Percorsi InTerni’, il progetto a firma Ternana Marathon Club che racchiude tutti gli eventi e le manifestazioni sportive organizzate dall’associazione: la presentazione c’è stata venerdì mattina in casa Circolo Lavoratori Terni.

Gli eventi in programma

Si inizierà l’11 settembre con il RuMMing Trail, una corsa in montagna da Carsulae a Torremaggiore e ritorno, in collaborazione con Oros Monti Martani. Il secondo evento è la Notturna di Fine Estate – Memorial Mauro Moroni il 25 settembre, la manifestazione podistica di beneficenza – non competitiva – all’interno del centro cittadino. Un mese ed ecco che ad ottobre ci sarà la II edizione di Youth Sport & Life dedicato ai giovani atleti, con la presenza della pluricampionessa di Eptathlon Sveva Gerevini. Quindi a gennaio la già citata ‘Tacitus Cross’ e, a chiudere il cerchio, la Stad10 – La stracittadina con arrivo all’interno dello stadio Libero Liberati, giunta alla IV edizione e prevista per aprile 2023. «Con il prezioso contributo della fondazione Carit, attraverso il bando sulla promozione degli eventi sportivi per lo sviluppo del territorio, intendiamo coniugare – le parole del presidente dell’associazione rossoverde, Alessandro Ocagli – l’attività motoria e il benessere con la promozione e la scoperta delle bellezze e delle risorse del nostro territorio, soprattutto del tessuto urbano». Nei prossimi dieci mesi inoltre avranno luogo una serie di appuntamenti dal nome Il Canto Della Sirena, in collaborazione con l’associazione Thamus. Presenti a palazzo Montani Leoni il numero della fondazione Luigi Carlini, il delegato provinciale Coni Fabio Moscatelli, il presidente provinciale Csen Corrado Crovari, il delegato provinciale Fidal Francesco Corsetti e il membro effettivo della consulta comunale dello sport Lucia Dominici.