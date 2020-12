Spostamenti liberi da questo week-end, poi Natale chiusi in casa

Chi vive nelle Regioni in fascia gialla potrà muoversi liberamente dal 4 al 20 dicembre, superando i confini regionali e andando in altre Regioni in fascia gialla. E dunque sarà libero di viaggiare in occasione del ponte dell’Immacolata.

Spostamenti liberi in ‘giallo’

Se quindi – come sembra assai probabile – la stragrande maggioranza delle regioni italiane sarà gialla entro una o due settimane, vuol dire che i movimenti saranno liberi. Poi però a Natale tornerà la stretta. L’obiettivo del governo e incentivare l’economia degli acquisti prenatalizi, senza però favorire gli esodi e gli assembramenti familiari prenatalizi. Le indiscrezioni sono state pubblicate dal Corsera nella serata di mercoledì mentre sono ancora in corso le trattative politiche per la stesura del decreto che sarà in vigore dal 4 dicembre. Confermate invece le limitazioni per chi vive in fascia arancione.

Il testo in bozza

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La conferenza di Conte

Come ormai siamo abituati a vedere, in occasione del varo di nuovi decreti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà alla nazione in conferenza stampa. Si attende l’annuncio entro la serata di giovedì. Si parla anche di una estensione della durata dei Dpcm. Dai 30, si arriverà fino ai 60 giorni. Il testo tradurrà in norma le misure illustrate oggi alle Camere dal ministro della Salute Roberto Speranza e raccoglierà i rilievi delle regioni.

Le anticipazioni di Speranza: ‘Mini lockdown natalizio’

Boccia: «A metà dicembre tutta Italia gialla»

«Ore decisive per questo Dpcm, probabilmente il più lungo per durata della storia recente tra questi provvedimenti per regolare le nostre azioni. Parte il 4 dicembre, c’è un dibattito alle Camere e non è corretto anticipare le conclusioni, ma andrà sicuramente oltre l’Epifania, se un giorno dopo o una settimana dopo si stabilirà nel dibattito – ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia – dicembre dev’essere il mese che ci fa mettere in sicurezza il Paese senza fare un lockdown nazionale. Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte d’Italia sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti. Il 7 gennaio il Paese ripartirà, incrociando una grande campagna di vaccini».