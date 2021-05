Strage di Gubbio, nuovo sopralluogo. Alessio si è operato

Martedì mattina Alessio Cacciapuoti, il 17enne ricoverato ai ‘Grandi Ustionati’ di Cesena a seguito dell’esplosione alla Green Genetics di Gubbio del 7 maggio.

L’operazione

L’intervento è servito per provare a ricostruire parte del braccio e dell’addome. Stando a quanto trapela, sarebbe perfettamente riuscito. Stabili le condizioni del ragazzo, il cui calvario sarà comunque lungo e doloroso per tornare ad una vita vicina alla normalità. Intanto, per lui e per la sua famiglia, prosegue la raccolta fondi nata spontaneamente sull’onda emotiva dopo la tragedia.

Proseguono le indagini

Nella giornata di mercoledì ci sarà un nuovo sopralluogo sul sito dell’esplosione dove operava l’azienda che produceva marijuana legale. L’avvocato della famiglia, Francesca Pieri, ha fatto sapere che sarà nominato un consulente tecnico di parte, un perito industriale specializzato proprio in antinfortunistica ed antincendio che, affiancato da altri collaboratori con medesime specializzazioni, aiuterà a far luce su quanto accaduto quel pomeriggio maledetto.