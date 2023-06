Subbuteo: Mattiangeli ‘vola’ agli europei a Gibilterra

Il ternano Francesco Mattiangeli, unico umbro selezionato, è stato convocato per i campionati europei di calcio da tavolo Subbuteo che si svolgeranno a Gibilterra il 16 e 17 settembre prossimi. L’avvocato ternano parteciperà alla competizione individuale veteran (over 45) e a quella a squadre. Mattiangeli è stato campione d’Europa a squadre nel 1999 a Delft nella categoria open e nel 2019 a Frameries in quella veteran. Ha vinto in carriera anche due titoli mondiali individuali nel veteran, nel 2012 e nel 2014, nonchè 6 titoli mondiali open e 10 veteran a squadre. È alla ventriteesima convocazione tra europei e moondiali nelle manifestazioni FISTF, la prima nel 1999. I campionati europei, sospesi per il periodo Covid, si svolgono dal 2019 (e dapprima dal 1993 al 2000) con cadenza biennale alternati al mondiale. Mattiangeli, attuale numero 15 del mondo veteran, si dice «felice per la convocazione. Ringrazio il ct Massimo Bolognino, ci speravo in virtù della buona stagione durante la quale ho vinto due Grand Prix a squadre a Parigi e Vienna con il mio club dei Bologna Tigers e ottenuto un bel terzo posto ai campionati italiani. Spero di fare bene nell’individuale, seppure mi troverò a gareggiare con atleti più giovani, e di confermare il titolo vinto a squadre nel 2019 in Belgio. Proprio a Gibilterra, nel 2018, ho vinto il mondiale: speriamo sia di buon auspicio».

