Teatro Verdi Terni, appalto da 6,3 milioni per il I stralcio: Krea subito ammessa

L’attenzione è molto alta considerando che l’opera e tutto ciò che ne consegue rappresentano uno dei passaggi più delicati a livello amministrativo e politico degli ultimi decenni. Più della fontana di piazza Tacito, Cardeto e il PalaTerni: parliamo del teatro Verdi perché mercoledì nella sala centrale appalti di palazzo Spada c’è stato il primo step verso l’aggiudicazione dei lavori del I stralcio funzionale da 6 milioni e 337 mila euro. Nell’ufficio di Luca Tabarrini si è svolto il primo check riguardante la gara avviata a novembre. L’unica offerta è della Krea Costruzioni srl, non una novità su questo fronte: è in gara da sola, non da mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese. C’è l’ammissione immediata, ora palla alla commissione esaminatrice.

I lavori del I stralcio funzionale – quadro economico complessivo di 8,1 milioni di euro – prevedono il disassemblaggio delle strutture della sala e della torre scenica realizzati nel secondo dopoguerra, la costruzione delle fondazioni della sala principale e della sala del ridotto a quota -7 metri, le opere di finitura e impiantistiche a servizio della sala del ridotto, l’erezione al grezzo delle strutture portanti e della copertura della sala principale del Verdi; l’accessibilità provvisoria alla sala interrata su vico Sant’Agape, con una biglietteria e scale metalliche che immettono al livello ipogeo, la creazione di un’isola tecnologica provvisoria sul sedime della torre scenica attualmente affacciato su via dell’Ospedale ed il miglioramento sismico dell’ingresso ottocentesco. Quest’ultimo resterà inaccessibile al pubblico in questa fase, lunga a livello contrattuale 610 giorni. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Matteo Bongarzone, presente all’apertura.

La Krea ed il problemi con il Comune

Perché non è una novità la Krea? Semplice, nel febbraio 2020 il Tar ha condannato il Comune a risarcire la società per oltre 128 mila euro proprio a causa del teatro Verdi. Tutto per la revoca deliberata in giunta il 10 agosto del 2017: riguardava i lavori di restauro ed adeguamento funzionale dello storico edificio. Successivamente, nel 2021, la società narnese si è di nuovo attivata al Tribunale amministrativa regionale – in ottemperanza – per la sentenza non eseguita, coinvolgendo anche l’Organo straordinario di liquidazione. Alla fine è arrivato lo stralcio del 60% per la procedura semplificata ed il denaro.