Tennistavolo a Terni: oltre 400 atleti per i campionati italiani giovanili a squadre

Saranno circa 450 gli atleti impegnati da giovedì 30 marzo a domenica 3 aprile a Terni per i campionati italiani giovanili squadre di tennistavolo. Come di consueto ad ospitare i talenti sarà il palazzetto Aldo De Santis: la manifestazione è organizzata dalla FiTet con il patrocinio del Comune ed il sostegno della fondazione Carit.

I protagonisti

Le fasce coinvolte saranno under 21, under 19, under 17, under 15, under 13 e under 11, maschili e femminile; le squadre complessive saranno 156, in maggior parte fra i ragazzi (102). Oltre ai 450 atleti ci saranno addetti ai lavori e accompagnatori. Il debutto è previsto giovedì mattina alle 9 con le under 21 e l’under 19 femminile, quindi man mano si arriverà a domenica con le finali degli under 11. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della federazione. Poi da sabato 23 aprile a domenica 1° maggio ci sarà la rassegna tricolore individuale.