Tenta di spegnere le fiamme in casa e resta intossicato

Intervento dei vigili del fuoco di Città di Castello, lunedì mattina, in via Abetone 22 per un principio d’incendio all’interno di un appartamento. Il residente, un uomo di 85 anni, è rimsto intossicato dal fumo nel tentativo di spegnere l’incendio. Soccorso dai vigili del fuoco – che hanno provveduto a spegnere le fiamme – è stato poi affidato alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Città di Castello.

Condividi questo articolo su