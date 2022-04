Ternana: addio al ‘vichingo’ Giovanni Tiberi

Cordoglio a Terni per l’improvvisa scomparsa dell’ex giocatore rossoverde Giovanni Tiberi, avvenuta domenica a causa di un grave malore. Originario di Roma, aveva compiuto 49 anni da pochi giorni. Di ruolo attaccante, giunto dal Fano nel 1997, con la Ternana aveva disputato 19 partite a cavallo fra il 1997 e il 1999, mettendo a segno 4 gol. Fra cui quello, memorabile, che il 20 settembre del 1998 consentì alle Fere, neo promosse in serie B, di avere la meglio sul quotato Torino, sconfitto per 2 a 1.

Soprannominato il ‘vichingo’ per via dell’aspetto fisico e vero e proprio giramondo del pallone in ambito nazionale, Tiberi lascia un ricordo umano indelebile per la semplicità, la simpatia, l’attaccamento ai colori e la serietà professionale con cui si è sempre posto a Terni. Tanto che la notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio fra tutti i tifosi rossoverdi che lo ricordano.

Oltre alla Twernana, in carriera ha giocato – fra le altre – anche con Bari, Viterbese, Latina, Ancona, Catanzaro, Fermana, Reggiana e Livorno.

Quella straordinaria vittoria (video Tele Galileo)