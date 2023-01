Ternana, Bandecchi: «Si esce dal calcio, non interessa più»

Il tam-tam mediatico poteva non partire da Instagram, suo veicolo informativo preferito negli ultimi anni? Chiaro che no. È da lì che venerdì Stefano Bandecchi ha annunciato la decisione di mettere in vendita la Ternana Calcio in uno scambio social con alcuni tifosi. Poi alle 22, attraverso il suo portale di informazione online Tag24, è arrivata una sorta di comunicazione più formale. Sarà effettivamente così o, come già accaduto in passato in altri contesti, ci sarà un passo indietro? Lo vedremo, per ora pare si faccia sul serio. Anche perché di mezzo c’è l’inchiesta Gdf su Unicusano e non è proprio un elemento di poco conto tenendo a mente quanti soldi il socio di via della Bardesca ha versato nel corso degli anni nella cassa rossoverde.

Bandecchi e la vendita

«Il consiglio d’amministrazione dell’università – le parole di Bandecchi a Tag24 – dato il momento e date le situazioni poco chiare a livello legislativo e data anche la confusione creata dalla Guardia di finanza dall’indagine condotta, ha deciso che è arrivato il momento di uscire. Con grande dolore si è deciso oggi di vendere la Ternana. Noi proseguiremo con serietà finché non troveremo un acquirente serio, intelligente e bravo. Ma l’università ha deciso di uscire dal mondo del calcio perché non è un mondo produttivo e non è un mondo che, in questo momento, interessa più all’università Niccolò Cusano».

I conti dal 2017



In via formale e ufficiale tutto legato all’inchiesta della finanza. ‘Salva’ per ora la candidatura a sindaco di Terni come espresso dallo stesso Bandecchi via social. Sotto l’era Bandecchi – ci basiamo sui dati contenuti nei bilanci della società, regolarmente pubblicati su umbriaOn dal 2015 in avanti – risultano perdite d’esercizio complessive per oltre 51,7 milioni di euro, senza ovviamente considerare la stagione in corso e ripianate dal socio unico man mano. Dal 1° luglio 2021 al 27 settembre 2022 la Niccolò Cusano ha versato 16 milioni 522 mila euro nelle casse di via della Bardesca. Dati da aggiornare quando finirà l’attuale campionato.