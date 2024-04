Ternana, Breda: «Per Cremona devo ancora scegliere chi giocherà in porta»

di Gianni Giardinieri

La curva sud ‘Favalli’ dello stadio ‘Zini’ di Cremona è già sold out (fischio d’inizio sabato 13 aprile alle ore 14). Nelle ultime tre sfide la Cremonese ha sempre vinto contro la Ternana. Le Fere non hanno mai vinto in casa dei ragazzi di mister Stroppa. Insomma, i presupposti per una giornata non proprio serena in casa rossoverde ci sono tutti, ma il calcio insegna che a volte, specie nel campionato cadetto, le sorprese sono dietro l’angolo. Certo, per ottenere quanto meno un risultato positivo gli uomini di mister Breda dovranno sfoderare una prestazione di alto livello, perché altrimenti-sono parole di capitan Capuano- giocando come contro il Modena «perderemo sia a Cremona che a Brescia». A complicare le cose, se ce ne fosse bisogno, la grave perdita per le Fere del portiere Iannarilli (per lui frattura della quarta e quinta costa al termine dell’incontro con i ‘canarini’ e campionato probabilmente terminato) e quella, notizia di un paio di giorni fa, di Frederick Sorensen, che in allenamento ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro (presumibilmente due settimane di stop). Turno di campionato di capitale importanza anche per le altre concorrenti alla salvezza, molte con partite di uguale difficoltà rispetto a quella della Ternana. Il Bari giocherà a Como, il Cosenza ospiterà il Palermo e lo Spezia farà visita alla capolista Parma. Più agevoli, sulla carta, gli impegni di Ascoli (in casa del Cittadella) e della Feralpisalò (a Pisa). Di seguito le dichiarazioni di mister Breda alla vigilia del match.

Chi giocherà in porta, Franchi o Vitali?

«Vediamo, hanno lavorato entrambi bene e devo ancora decidere. Ho fatto delle considerazioni anche in ordine alla conoscenza dell’ambiente e delle esperienze pregresse. Vitali conosce di più l’ambiente, mentre Franchi ha avuto un importante esperienza all’estero».

Le parole post Modena?

«La gara di Modena somiglia molto alla partita di andata contro il Pisa, dove facemmo molta fatica. Da un punto di vista emotivo è stata simile alla partita casalinga contro il Lecco. Spesso le letture tattiche ci danno anche un quadro di cosa è accaduto».

Cambi per Cremona. Faticanti out.

«Cambiare modo di difendere non è semplice e richiede tempo. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti e optare per la difesa a quattro è una soluzione piuttosto radicale. Anche Faticanti non sarà disponibile, a causa di un taglio al sopracciglio che ancora non gli consente di aprire l’occhio».

Falletti

«Con me ha fatto cose importanti, e rimane un rapporto anche emotivo. Sappiamo le caratteristiche dei nostri avversari e le sue in particolare».

Che Ternana si aspetta?

«Ci sono state partite brutte ma anche altre che ci hanno dato certezza. Contro la Samp ad esempio per buona parte dell’incontro abbiamo fatto bene. A Cremona ci vorrà molta intensità».

Ballottaggio Favilli-Raimondo

«Metto in preventivo che non tutti i calciatori possono fare i novanta minuti. Con i cinque cambi mi aspetto che tutti ci diano una mano, anche da subentrati. E che non si abbattano e non si demoralizzino. Con Antonio ho parlato e gli ho detto che a Bologna, quando tornerà da loro, non le giocherà certo tutte da titolare, magari a volte neanche in allenamento. Quindi deve capire che le sue capacità possono emergere sempre, in ogni momento. E che le difficoltà vanno aggredite».

Ballottaggio Boloca- Dalle Mura

«Si è un ballottaggio che valuterò fino alla fine. Dalle Mura ha già fatto il terzo a destra, anche in Nazionale, seppure è di piede destro».

Viviani e Dionisi

«Viviani è convocato. Dionisi ha fatto un po’ di riposo perché ha fatto acido ialuronico al ginocchio. La Cremonese ha un modulo elastico e dinamico, con Vasquez che si muove su tutto il fronte d’attacco. Però ce la possiamo giocare, penso ad esempio all’Atalanta ieri contro il Liverpool. Ogni partita va giocata perché anche loro dovranno stare attenti alle nostre caratteristiche. Abbiamo preparato bene la partita».