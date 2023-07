Ternana: Capozucca nuovo direttore sportivo. Venerdì la firma

di Gianni Giardinieri

Sarà Stefano Capozucca il nuovo direttore sportivo della Ternana 2023/2024. Classe 1955, romano di origine, ha già ricoperto questo ruolo al Cagliari ed al Genoa. Esperienza per lui anche alla Ternana, dove di fatto cominciò la sua vera carriera. Il compianto Luigi Agarini lo volle alla sua corte dopo l’esperienza al Varese. A Terni lasciò ricordi in salsa agrodolce: nella stagione 2003/2004, con lui al comando della direzione tecnica, la squadra allenata da mister Markio Beretta riuscì nell’impresa (si fa per dire) di mancare una promozione in serie A con ben 17 punti di vantaggio sul settimo posto alla prima giornata del girone di ritorno (fu l’anno, anomalo, delle sei promozioni). Resta però l’indubbia esperienza nel mondo del calcio e una fittissima rete di conoscenze, utili alla Ternana del neo presidente Nicola Guida, che dovrà allestire una rosa competitiva senza spendere molto e soprattutto in fretta. Venerdì, a meno di clamorose sorprese, la firma sul contratto.