Ternana: in arrivo Foresti come nuovo direttore generale

di Gianni Giardinieri

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione sportiva, sono in corso profonde rivisitazioni in casa Ternana in ordine all’assetto organizzativo. Diego Foresti, 53 anni, fino alla scorsa stagione al Catanzaro in qualità di direttore generale, è pronto alla nuova avventura, con il medesimo incarico, in casa rossoverde. Prenderà il posto, con ogni probabilità, di Antonio Scaramuzzino, che appare destinato a lasciare il sodalizio rossoverde.

Tutta da valutare, in termini di compatibilità, la personalità ‘forte’ di Foresti con quella di Giuseppe D’Aniello, che al momento ricopre la carica di direttore gestionale-operativo. Del resto, negli ambienti calcistici, è ben noto l’aspetto ‘decisionista’ del primo, abituato ad avere pieni poteri in ambito gestionale. Di conseguenza, non lascerebbe stupiti un eventuale addio alla società di via della Bardesca del secondo, già accostato allo stesso Catanzaro nelle scorse settimane.

Sul lato prettamente sportivo da segnalare che con ogni probabilità sarà il 15 luglio il giorno del ritrovo della truppa rossoverde guidata da Ignazio Abate per l’inizio del ritiro precampionato. Allenamenti a San Gemini e ‘base operativa’ al Garden di Terni, l’hotel di riferimento delle Fere in occasione delle vigilie dei match casalinghi. Vernissage della stagione l’amichevole, a Terni, fissata per venerdì 2 agosto, contro la formazione greca dell’ Olympiacos, fresca vincitrice della Conference League.

