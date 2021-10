Fere, Lucarelli sprona i suoi: «Davanti siamo forti». Focus pressing

«Siamo forti, fortissimi davanti. È nel nostro Dna». La Ternana sta faticando in attacco – otto reti in sette partite – ed i nuovi acquisti, quantomeno a livello realizzativo, devono ancora ingranare con riferimento a Donnarumma e Pettinari. E allora Cristiano Lucarelli martedì pomeriggio, in occasione del primo allenamento in vista dell’impegno del 16 ottobre a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, ha voluto spronare i suoi con quella frase sulla scia dei rilevanti numeri collezionati lo scorso anno in serie C. Non l’unico input lanciato dal tecnico livornese alla ripresa post ko di Cremona.

La riaggressione

Tutti all’antistadio ‘Taddei’ fatta eccezione per Salim Diakite, Mazza e Ortolani, impegnati in un lavoro a parte davanti la curva San Martino. Non c’è bisogno di ricordare che chiaramente la serie B è altra storia rispetto alla C, ma le Fere già in due occasioni – dopo la lunga striscia di 37 match di fila con almeno un gol in gare ufficiali – hanno chiuso a zero marcature in campionato ed in generale in fase di finalizzazione il rapporto conclusioni/reti è insufficiente. Non l’unica questione al centro dell’attezione in questo momento. L’allenatore toscano, 46 anni compiuti lunedì, ha puntato anche su altro martedì: la riaggressione alta dopo aver perso la sfera, altro aspetto che ben ha funzionato nella trionfale annata 2020-2021. Con tanto di ‘penitenza’ durante l’esercitazione.

Pressing e piegamenti

Lucarelli all’antistadio ha schierato da un lato un 4-3-3 e dall’altro un 4-2-3-1: «Voglio una riaggressione con forte pressione», ha chiesto ai primi. «Quindici piegamenti tutti insieme se non riuscite a recuperare palla entro cinque passaggi dell’altra squadra», ha poi aggiunto per rendere più ‘vivace’ l’esercitazione. E così è stato davanti allo sguardo di alcuni tifosi che hanno assistito alla seduta dall’esterno del ‘Taddei’. In attesa di vedere se le Fere aumenteranno i giri nelle prossime partite c’è una certezza, il calendario – sulla carta – più agevole nel prossimo mese: in arrivo le sfide con Pordenone, Vicenza, Cosenza, Como e Alessandria. Un’occasione da sfruttare per togliersi dalle parti basse della classifica.

Nel weekend amichevole a Coverciano

Intanto l’Empoli ha comunicato martedì che alle 15 gli azzurri affronteranno in amichevole – si inizia alle 15 – proprio la Ternana al centro tecnico federale di Coverciano. La sfida si svolgerà a porte chiuse.